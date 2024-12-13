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Лига Европы
13 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:42
24
0

Аякс – Лацио – 1:3. Лидер в таблице ЛЕ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы

13 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:42
24
0
Аякс – Лацио – 1:3. Лидер в таблице ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «Аякс» и «Лацио».

Поединок проходил на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Игра завершилась победой «Лацио» со счетом 3:1.

«Лацио» занимает первое место в таблице Лиги Европы с 16 очками, у «Аякса» 10 очков, и он находится на 11-м месте.

Лига Европы. 6 тур. 12 декабря

«Аякс» – «Лацио» – 1:3

Голы: Траоре, 47 – Чауна 12, Деле-Баширу 52, Педро, 77

Видеообзор матча:

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Аякс Лацио Лига Европы видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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