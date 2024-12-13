Аякс – Лацио – 1:3. Лидер в таблице ЛЕ. Видео голов и обзор матча

12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «Аякс» и «Лацио».

Поединок проходил на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Игра завершилась победой «Лацио» со счетом 3:1.

«Лацио» занимает первое место в таблице Лиги Европы с 16 очками, у «Аякса» 10 очков, и он находится на 11-м месте.

Лига Европы. 6 тур. 12 декабря

«Аякс» – «Лацио» – 1:3

Голы: Траоре, 47 – Чауна 12, Деле-Баширу 52, Педро, 77

Видеообзор матча: