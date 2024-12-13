Лига Европы13 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:42
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Аякс – Лацио – 1:3. Лидер в таблице ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы
13 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:42
24
0
12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «Аякс» и «Лацио».
Поединок проходил на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Игра завершилась победой «Лацио» со счетом 3:1.
«Лацио» занимает первое место в таблице Лиги Европы с 16 очками, у «Аякса» 10 очков, и он находится на 11-м месте.
Лига Европы. 6 тур. 12 декабря
«Аякс» – «Лацио» – 1:3
Голы: Траоре, 47 – Чауна 12, Деле-Баширу 52, Педро, 77
Видеообзор матча:
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