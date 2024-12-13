ФОТО. Выгнали из Барселоны? Жена бросила неудачливого футболиста

Нападающий «Барселоны», который играет в аренде за «Бетис», Витор Роке угодил в не самую приятную жизненную ситуацию.

19-летний нападающий расстался со своей женой Даяной Линс спустя год после росписи.

На момент свадьбы Витор только-только подписал контракт с каталонцами и считался одним из самых перспективных нападающих мира.

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Что послужило причиной неизвестно, никто пока не комментирует разрыв, но очевидно, что пара рассталась не на хорошей ноте, так как и Витор, и Даяна поудаляли совместные фотографии в Instagram и отписались друг от друга.

Витор Роке в нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист.