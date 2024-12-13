Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Выгнали из Барселоны? Жена бросила неудачливого футболиста
Другие новости
13 декабря 2024, 01:49 |
320
1

ФОТО. Выгнали из Барселоны? Жена бросила неудачливого футболиста

История Витора Роке может быть поучительной для многих

13 декабря 2024, 01:49 |
320
1
ФОТО. Выгнали из Барселоны? Жена бросила неудачливого футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Нападающий «Барселоны», который играет в аренде за «Бетис», Витор Роке угодил в не самую приятную жизненную ситуацию.

19-летний нападающий расстался со своей женой Даяной Линс спустя год после росписи.

На момент свадьбы Витор только-только подписал контракт с каталонцами и считался одним из самых перспективных нападающих мира.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Что послужило причиной неизвестно, никто пока не комментирует разрыв, но очевидно, что пара рассталась не на хорошей ноте, так как и Витор, и Даяна поудаляли совместные фотографии в Instagram и отписались друг от друга.

Витор Роке в нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист.

По теме:
ФОТО. Звездный футболист сборной Бразилии впервые станет отцом
ФОТО. Отец года! Жест отца Ламина Ямала ставят в пример другим
Турнирная таблица ЛК. Челси с Мудриком – на вершине. Кто вышел в плей-офф?
фото lifestyle Витор Роке девушки Барселона Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги Европы против Реала Сосьедад
Футбол | 12 декабря 2024, 20:50 52
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги Европы против Реала Сосьедад
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги Европы против Реала Сосьедад

12 декабря киевляне начнут матч 6-го тура еврокубка против испанцев в 22:00 по Киеву

КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
Бокс | 12 декабря 2024, 03:45 1
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»

Виталий признался, что он поддерживает «Динамо»

БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
Бокс | 12.12.2024, 09:12
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
Как проиграть 6 матчей подряд. Динамо вылетело из Лиги Европы
Футбол | 12.12.2024, 23:54
Как проиграть 6 матчей подряд. Динамо вылетело из Лиги Европы
Как проиграть 6 матчей подряд. Динамо вылетело из Лиги Европы
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Бокс | 12.12.2024, 07:47
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ron Noiill
Лузер? Бо грає в 19 років у бетісі?     А як тоді називати пдраса сундакова, якому майже тридцять насправді , а він досі грає за рінаховську помийку?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
12.12.2024, 08:23 16
Футбол
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 2
Футбол
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
11.12.2024, 14:18
Бокс
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
11.12.2024, 08:20 3
Футбол
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
12.12.2024, 19:29 4
Бокс
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
11.12.2024, 22:49 3
Футбол
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
12.12.2024, 03:08
Футбол
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
11.12.2024, 16:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем