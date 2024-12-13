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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 01:37 |
10
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Оболонь

15 декабря в 15:30 состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 01:37 |
10
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Оболонь
УПЛ

В воскресенью, 15 декабря, в 15:30 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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