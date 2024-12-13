Украина. Премьер лига13 декабря 2024, 01:37 |
10
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Оболонь
15 декабря в 15:30 состоится матч 17-го тура УПЛ
13 декабря 2024, 01:37 |
10
0
В воскресенью, 15 декабря, в 15:30 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Оболонь».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 декабря 2024, 21:42 14
Итальянцы победили «Брагу» со счетом 3:0
Футбол | 12 декабря 2024, 23:54 10
12 декабря киевляне уступили Реалу Сосьедад 0:3 и окончательно потеряли шансы на плей-офф
Бокс | 12.12.2024, 03:45
Футбол | 12.12.2024, 03:52
Бокс | 12.12.2024, 09:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.12.2024, 16:06
11.12.2024, 06:23 16
11.12.2024, 08:48 41
11.12.2024, 04:05 23
12.12.2024, 19:29 4
11.12.2024, 17:55 2
12.12.2024, 07:47 1
11.12.2024, 09:35 213