Ингулец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
15 декабря в 13:00 состоится матч 17-го тура УПЛ
В воскресенью, 15 декабря, в 13:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Колос».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Ингулец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон отметил свой возраст
Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде