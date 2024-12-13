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Премьер-лига
Ингулец
15.12.2024 13:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 01:21 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:30
9
0

Ингулец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 декабря в 13:00 состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 01:21 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:30
9
0
Ингулец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенью, 15 декабря, в 13:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Ингулец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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