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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 01:13 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:16
11
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Левый Берег

13 декабря в 15:30 состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 01:13 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:16
11
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Левый Берег
УПЛ

В пятницу, 13 декабря, в 15:30 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Левый берег».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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