Украина. Премьер лига13 декабря 2024, 01:13 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:16
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Левый Берег
13 декабря в 15:30 состоится матч 17-го тура УПЛ
13 декабря 2024, 01:13 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:16
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В пятницу, 13 декабря, в 15:30 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Левый берег».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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