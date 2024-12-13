Иван НАДЕИН: «Полесье делает все в 10 раз больше, чем Верес»

Президент футбольного клуба «Верес» Иван Надеин рассказал о дружбе с Геннадием Буткевичем, развитии «Полесья» и подарил житомирскому клубу на 65-летие.

– Вы один из близких друзей Геннадия Владиславовича, а как здесь, когда между вами футбольные поединки, как тогда в этот момент дружба происходит?

– Ну, вы знаете, что футбол – это не только 90 минут, это все, что касается футбола, и после футбола. Поэтому, безусловно, 90 минут от первой до 90 минуты, мы все болеем каждый за свою команду. Но потом мы думаем, чтобы футбол стал рынком, чтобы футбол больше развивался. Поэтому у нас, у всех, у президентов, одни цели. Чем будет развитее и мощнее украинский футбол, все мы выигрываем. Поэтому я думаю, что весь этот период пока нет игры, мы будем максимально делать, что каждый развивал свою команду и в целом украинский футбол.

– А вы обсуждаете, собственно, поединки, когда вы между собой играете, а потом как-то обсуждаете, возможно, там какие-то споры бываете?

– Нет, вы знаете, все более-менее корректно. Как правило, можем обсудить другие матчи третьих сторон, называем это так. Я стараюсь быть на всех домашних матчах, иногда на выездных. Ну, да и Геннадий Владиславович, он преимущественно посещает домашние, но в Ровно приезжал на товарищескую игру. Надеюсь, на Кубок весной приедет, поэтому будут интересные игры.

– Спрашиваете, бывало там советы, друг у друга, было такое?

– Ну, конечно, каждый президент это тот уникальный опыт, который есть у него. Это безусловно самодостаточные люди, которые знают, как сделать, каждый знает свою линию и где-то получить совет, это даже полезно. Где-то пообщаться, обменяться мнениями, потому что иногда мнение со стороны, она все равно очень важна. Когда ты внутри, в рамках своей команды, своих спортивных директоров, тренеров общаешься, иногда очень важно услышать мнение со стороны. И вот, я думаю, такие общения они в том числе где-то могут дать свежее дыхание, свежую какую-то идею. Это обмен опытом, а в обмене опыт выигрывает две стороны. И тот, кто получает опыт, и даже тот, кто дает опыт, потому что на самом деле это тоже коммуникация. Поэтому в общении, в коммуникации выигрывают две общающиеся между собой стороны. Поэтому, я думаю, хуже не общаться, чем общаться.

– Когда вы смотрите на развитие проекта «Полесье», что бы прежде всего себе хотели, возможно что-то берете, знаете так, на карандаш?

– Ну, знаете, как «Полесье» делается все в 10 раз больше, чем это делает «Верес». Мы тоже двигаемся, тоже потихоньку строимся. Мы строим команду, строим инфраструктуру, каждый период мы что-то делаем. «Полесье» может сделать 10 шагов больше, и мы, безусловно, этому рады, что в Житомире, который еще там несколько лет назад на футбольной карте был едва представлен. Сегодня это одна из самых ярких точек в украинском футболе. И не только Житомир есть другие города, но на самом деле то, что сделал Геннадий Владиславович в Житомире за этот период, это очень мощно. Это амбициозно, это мощно и быстро. На самом деле до него и после него Житомир – другой вообще в футбольном понимании. Раньше приезжаешь в Житомир, не всегда понимал, что там есть футбольная команда. На самом деле, когда-то так было и с Ровным. Поэтому сегодня Житомир и Ровно находятся на карте футбольной Украины.

– Причем и Житомир, и Ровное – стаи, да?

– Ну, потому что волки – это «Полесье», регион один, символ один. У нас еще это «Верес» от названия, цветка, полевого. Поэтому «Полесье» также связано с географией. Поэтому, в принципе, я думаю, что очень много похожего. Это действительно такое дерби полесья, волчье дерби, волынское, можно сказать, даже дерби, Великая Волынь. Поэтому на ментальном языке это очень похожие регионы, между собой коммуницируют, общаются. Ну так получилось, что я не из Ровно, и Геннадий Владиславович не из Житомира. Я из Киева, он из Днепра, поэтому так вот сложилась судьба, так сложилась история, поэтому тоже много похожего.

– И напоследок, что вы хотели бы пожелать в 65 лет вашему дружескому клубу?

– Ну, развития, успехов, побед, только не над «Вересом». А так, успехов, побед действительно стать чемпионами. Кто первый станет чемпионом, Ровно или Житомир? Вот давайте, за это и поболеем.

– Сделаем ставки, возможно?

– Ну, ставки не будем делать, потому что нам нельзя. Мы же по спорту, нам ставки нельзя делать.

– Мы на словах.

– Поэтому давайте, кто первый станет чемпионом – Ровно или Житомир?

– Что подарили?

– Подарили картину, где нарисованы два волка. Один на фоне стадиона Житомира, второй на фоне стадиона «Авангард» в Ровно. с вкраплением янтаря, сделанный искусственным интеллектом. Ну, такая экспозиция, к 65-летию, «Полесье» от ФК «Верес».

– Супер, спасибо, вам.