ФОТО. Отец года! Жест отца Ламина Ямала ставят в пример другим

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал имеет очень внимательного и любящего отца.

Мунир Насрауи после того, как его сын впервые выиграл награду игрока матча в Лиге чемпионов («Боруссия» Дортмунд - «Барселона»), опубликовал в своём Instagram фото награды со следующей подписью:

«Следующий уровень мой мальчик ❤️», – допустив ошибку в слове «level».

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Тем не менее, в комментариях отца расхваливают за его внимательность к успехам сына:

«Награда лучшему отцу года вручается...», «Отец, который гордится своим сыном 🏆🔥», – пишут фанаты, и ставят Мунира в пример.