Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не покинет «матрасников», пока не выиграет с ними Ла Лигу.

Агент француза Андреа Орланд заявил: «Он хочет выиграть Ла Лигу любой ценой с «Атлеткои». Он никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, он отказался от контракта с «Манчестер Юнайтед» в прошлом. Он решит свое будущее, если так будет продолжать, возможно, он останется в «Атлетико» еще несколько лет».

33-летний Гризманн стал лучшим бомбардиром «матрасников» за все время, забив 190 голов. В этом сезоне «Атлетико», имея в своем активе 35 очков, занимает третье место в Ла Лиге.

В нынешней кампании Гризман сыграл за «Атлетико» во всех турнирах 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.