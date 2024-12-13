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Испания
13 декабря 2024, 00:41 |
31
0

Не уйдет без чемпионства. Известно, когда Гризманн покинет Атлетико

Звездный француз хочет стать чемпионом Ла Лиги

13 декабря 2024, 00:41 |
31
0
Не уйдет без чемпионства. Известно, когда Гризманн покинет Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не покинет «матрасников», пока не выиграет с ними Ла Лигу.

Агент француза Андреа Орланд заявил: «Он хочет выиграть Ла Лигу любой ценой с «Атлеткои». Он никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, он отказался от контракта с «Манчестер Юнайтед» в прошлом. Он решит свое будущее, если так будет продолжать, возможно, он останется в «Атлетико» еще несколько лет».

33-летний Гризманн стал лучшим бомбардиром «матрасников» за все время, забив 190 голов. В этом сезоне «Атлетико», имея в своем активе 35 очков, занимает третье место в Ла Лиге.

В нынешней кампании Гризман сыграл за «Атлетико» во всех турнирах 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

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Антуан Гризманн Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: El Gol Digital
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