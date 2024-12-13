Три гранда интересуются звездой Интера. Маркус Тюрам может покинуть Серию А
Французским нападающим заинтересованы Ливерпуль, Реал и Барселона
Французский форвард «Интера» Маркус Тюрам заинтересовал «Ливерпуль», «Барселону» и «Реал».
По информации Fichajes, «Реал» и «Барселона» хотят подписать француза, как дублера своим ключевым нападающим. А «Ливерпуль», считает, что Тюрам сможет стать ключевым форвардом команды. Все три команды попытаются подписать француза зимой.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Тюрама в 65 миллионов евро. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне Тюрам провел за «Интер» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что центрбек «Барселоны» может перейти в «Манчестер Сити».
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