Три гранда интересуются звездой Интера. Маркус Тюрам может покинуть Серию А

Французский форвард «Интера» Маркус Тюрам заинтересовал «Ливерпуль», «Барселону» и «Реал».

По информации Fichajes, «Реал» и «Барселона» хотят подписать француза, как дублера своим ключевым нападающим. А «Ливерпуль», считает, что Тюрам сможет стать ключевым форвардом команды. Все три команды попытаются подписать француза зимой.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Тюрама в 65 миллионов евро. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Тюрам провел за «Интер» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что центрбек «Барселоны» может перейти в «Манчестер Сити».