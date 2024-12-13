Бавария (Ж) – Ювентус (Ж) – 4:0. Магия Мюнхена. Видео голов и обзор матча

12 декабря в рамках 5-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Бавария» и «Ювентус».

«Бавария» уверенно разгромил соперниц со счётом 4:0 на стадионе «Кампус Баварии» в Мюнхене.

Лига чемпионов среди женщин. 5-й тур. 12 декабря

«Бавария» – «Ювентус» – 4:0

Голы: Дамнянович 22, Хардер 52, Бюль 73, Шехитлер, 82

Видеообзор матча: