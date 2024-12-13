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  4. Бавария (Ж) – Ювентус (Ж) – 4:0. Магия Мюнхена. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов
13 декабря 2024, 00:01 |
40
0

Бавария (Ж) – Ювентус (Ж) – 4:0. Магия Мюнхена. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

13 декабря 2024, 00:01 |
40
0
Бавария (Ж) – Ювентус (Ж) – 4:0. Магия Мюнхена. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в рамках 5-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Бавария» и «Ювентус».

«Бавария» уверенно разгромил соперниц со счётом 4:0 на стадионе «Кампус Баварии» в Мюнхене.

Лига чемпионов среди женщин. 5-й тур. 12 декабря

«Бавария» – «Ювентус» – 4:0

Голы: Дамнянович 22, Хардер 52, Бюль 73, Шехитлер, 82

Видеообзор матча:

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Бавария Ювентус видео голов и обзор Лига чемпионов по футболу среди женщин
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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