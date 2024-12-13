Лига чемпионов13 декабря 2024, 00:01 |
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Бавария (Ж) – Ювентус (Ж) – 4:0. Магия Мюнхена. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
13 декабря 2024, 00:01 |
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12 декабря в рамках 5-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Бавария» и «Ювентус».
«Бавария» уверенно разгромил соперниц со счётом 4:0 на стадионе «Кампус Баварии» в Мюнхене.
Лига чемпионов среди женщин. 5-й тур. 12 декабря
«Бавария» – «Ювентус» – 4:0
Голы: Дамнянович 22, Хардер 52, Бюль 73, Шехитлер, 82
Видеообзор матча:
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