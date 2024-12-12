ФОТО. Жена футболиста Шахтера дала огня. Похвасталась бюстом в корсете

Украинская журналистка и телеведещуая «Шахтер-TV» Даша Бондарь порадовала своих почитателей откровенным фотосетом.

Жена центрбека донетчан Валерия Бондаря снялась в кружевном корсете, который свел с ума её фолловеров:

«Я люблю тебя», «Красивые глаза», «Идеал красоты», – девушка купалась в комплиментах фанатов.

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Дария в очередной раз показала и доказала, что является одной из самых красивых футбольных журналисток Украины.