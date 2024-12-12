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12 декабря 2024, 23:59 |
1268
0

ФОТО. Жена футболиста Шахтера дала огня. Похвасталась бюстом в корсете

Даша Бондарь не даёт своим поклонникам спокойной жизни

12 декабря 2024, 23:59 |
1268
0
ФОТО. Жена футболиста Шахтера дала огня. Похвасталась бюстом в корсете
Instagram. Даша Бондарь (Савина)

Украинская журналистка и телеведещуая «Шахтер-TV» Даша Бондарь порадовала своих почитателей откровенным фотосетом.

Жена центрбека донетчан Валерия Бондаря снялась в кружевном корсете, который свел с ума её фолловеров:

«Я люблю тебя», «Красивые глаза», «Идеал красоты», – девушка купалась в комплиментах фанатов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дария в очередной раз показала и доказала, что является одной из самых красивых футбольных журналисток Украины.

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фото lifestyle Даша Савина Валерий Бондарь Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига девушки Instagram
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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