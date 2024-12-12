Другие новости12 декабря 2024, 23:59 |
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ФОТО. Жена футболиста Шахтера дала огня. Похвасталась бюстом в корсете
Даша Бондарь не даёт своим поклонникам спокойной жизни
12 декабря 2024, 23:59 |
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Украинская журналистка и телеведещуая «Шахтер-TV» Даша Бондарь порадовала своих почитателей откровенным фотосетом.
Жена центрбека донетчан Валерия Бондаря снялась в кружевном корсете, который свел с ума её фолловеров:
«Я люблю тебя», «Красивые глаза», «Идеал красоты», – девушка купалась в комплиментах фанатов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Дария в очередной раз показала и доказала, что является одной из самых красивых футбольных журналисток Украины.
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