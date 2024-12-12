Активная игра Кащука не помогла. Эльфсборг победил Карабах
Команды встречались в матче 6-го тура Лиги Европы
12 декабря в Швеции местный «Эльфсборг» принимал азербайджанский «Карабах» в очередном матче еврокубков.
Украинский защитник Алексей Кащук вышел в стартовом составе и активно проявлял себя в первом тайме. Уже на 3-й минуте Кащук присоединился к атаке своей команды, но не смог дотянуться до мяча в штрафной площадке хозяев после передачи партнера.
Украинец имел еще две возможности обострить игру, однако качество обработки мяча оставляло желать лучшего.
«Эльфсборг» в первой половине действовал рассудительно, будто не спешил открывать счет. Первый тайм завершился без голов - 0:0.
Второй тайм начался снова с активности Кащука, но на этот раз партнер не смог точно отдать передачу на украинца.
На 57-й минуте «Карабах» допустил досадную ошибку в обороне, которой воспользовался Ахмед Касем. Получив передачу после розыгрыша углового, он точно пробил под правую стойку - 1:0.
Гости имели шанс быстро сравнять счет, но Жуниньо не удалось укротить мяч в решающий момент. На 67-й минуте Алексей Кащук был заменен на Леандру Андраде.
В итоге минимальная победа шведов. «Эльфсборг» занимает 24-е место с активом 7 очков. А у «Карабаха» 3 очка и 33-е место
Лига Европы. 6-й тур. 12 декабря
Эльфсборг (Швеция) – Карабах (Азербайджан) – 1:0
Гол: Касем, 57
Предупреждения: Кайб, 86, - Хусейнов, 61, Жуниньо, 80, Яцкович, 86
Эльфсборг: Петтерссон, Бухари, Голмен, Егбе, Хульт, Гедлунд, Зенели Б., Оума, Касем, Байду, Зенели А.
Карабах: Ковальски, Вешович, Хусейнов, Сильва, Джафаркулиев, Янкович, Роман, Бензия, Зубир, Кащук, Жуниньо
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