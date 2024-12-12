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Лига Европы
12 декабря 2024, 23:06 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:10
602
2

ВИДЕО. Лучший хайлайт тайма. Как Попов влетел ногой в лицо Биловара

После 45 минут киевляне горят Реалу Сосьедад со счетом 0:3 в 6-м туре Лиги Европы

12 декабря 2024, 23:06 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:10
602
2
ВИДЕО. Лучший хайлайт тайма. Как Попов влетел ногой в лицо Биловара
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря проходит матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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После первых 45 минут счет 3:0 в пользу испанского коллектива. Киевляне не создали абсолютно ничего.

Но забавный момент произошел в середине тайма, когда Денис Попов влетел ногой в лицо Кристиану Биловару.

ВИДЕО. Лучший хайлайт тайма. Как Попов влетел ногой в лицо Биловара

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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