ФОТО. Вспоминаем неудачи. Как Динамо пропустило 4 мяча от Ференцвароша
Киевская команда сыграла неудачный поединок Лиги Европы в Гамбурге
Вечером 7 ноября прошел матч 4-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Динамо» и «Ференцварош» (0:4).
Команды провели игру на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.
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С 17-й минуты киевская команда играла в меньшинстве из-за красной карточки Владислава Дубинчака.
Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября
Динамо Киев (Украина) – Ференцварош (Венгрия) – 0:4
Голы: Варга, 54, 67, Закариассен, 56, Салданья, 76.
Удаление: Дубинчак, 17 (Динамо)
ФОТО. Как Динамо пропустило 4 мяча от Ференцвароша
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