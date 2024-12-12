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Лига Европы
12 декабря 2024, 20:57 | Обновлено 12 декабря 2024, 21:28
81
1

ФОТО. Вспоминаем неудачи. Как Динамо пропустило 4 мяча от Ференцвароша

Киевская команда сыграла неудачный поединок Лиги Европы в Гамбурге

12 декабря 2024, 20:57 | Обновлено 12 декабря 2024, 21:28
81
1
ФОТО. Вспоминаем неудачи. Как Динамо пропустило 4 мяча от Ференцвароша
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 ноября прошел матч 4-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Динамо» и «Ференцварош» (0:4).

Команды провели игру на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

С 17-й минуты киевская команда играла в меньшинстве из-за красной карточки Владислава Дубинчака.

Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября

Динамо Киев (Украина) – Ференцварош (Венгрия) – 0:4

Голы: Варга, 54, 67, Закариассен, 56, Салданья, 76.

Удаление: Дубинчак, 17 (Динамо)

ФОТО. Как Динамо пропустило 4 мяча от Ференцвароша

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Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош фото фотогалерея
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Istm
і спостерігаємо як паок цей ференцварош засовує в той смітник, де йому і місце.
ганьба динамо.
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