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  4. «Ни за какие деньги». Фран Соль рассказал, почему не вернется в Динамо
Украина. Премьер лига
12 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 12 декабря 2024, 19:54
1698
8

«Ни за какие деньги». Фран Соль рассказал, почему не вернется в Динамо

Экс-гравец киевлян не хочет столкнуться с ужасами войны

12 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 12 декабря 2024, 19:54
1698
8
«Ни за какие деньги». Фран Соль рассказал, почему не вернется в Динамо
ФК Динамо Киев. Фран Соль

Бывший форвард киевского «Динамо» Фран Соль заявил, что он исключает свое возвращение в Украину.

«Я уехал за год до начала конфликта – в октябре 2021 года. Мне немного повезло. Другим игрокам было хуже. Им пришлось оставаться в гостиницах, пока они не смогли покинуть страну. Мне пришлось бы вдаваться в подробности, чтобы рассказать, что они пережили, но, слава Богу, что они смогли уехать. К счастью, я этого не пережил.

Если бы не было войны, я бы остался. Это был клуб, который мне нравился, моей семье было комфортно жить в Киеве, но из-за войны мне пришлось воспользоваться правилом ФИФА, по которому игроки, которые имели контракт с украинским клубом, могли перейти в другой клуб. Поэтому я поехал в Ларнаку.

Из-за войны уровень чемпионата Украины сильно упал. Легионеров стало намного меньше, но, если честно, те кто сейчас там играет... я не знаю, как они это делают и как их убедили. Но стопроцентно знаю - я бы не поехал туда даже за все деньги мира», – цитирует Франа Relevo.

Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года. За него киевляне заплатили 3,5 млн евро. Всего за украинский клуб испанец сыграл 24 матча и забил 4 гола.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Фран Соль российско-украинская война
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 8
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MIRRA
... а де і коли цей нікчема війну бачив? ...зрубив бабла, сидячи на лавці, написав книгу - і звалив!....
Ответить
+3
ash
Перевернули усе одним заголовком.
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+3
Перець
На куй він Динамо потрібен щей за всі гроші 
Ответить
+3
фК Шахрай
СПІРТ ЮА а де фраза яка "За жодні гроші"
АВТОР ЛОХХХ
Ответить
+1
DKyivforever
Розкажи скільки ти ,чудо, крові попив в динамівських лікарів. Скільки голів забив можеш не нагадувати..."Ігрок карного майданчика" Якби не пан Хацкевич  в Динамо тебе нікто не взяв би бо вся селекційна служба була проти (людина була після оперативного втручання та курсів хіміотерапії)
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+1
Bond
і що вони пережили?! Люди вже 3 рік тут живуть...
Ответить
+1
umnuy2
писатель книг...уровень твой ларнака та
Ответить
+1
ТвояМамка
И правильно. Нафиг ему этот Дин Дин
Ответить
-6
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