«Ни за какие деньги». Фран Соль рассказал, почему не вернется в Динамо

Бывший форвард киевского «Динамо» Фран Соль заявил, что он исключает свое возвращение в Украину.

«Я уехал за год до начала конфликта – в октябре 2021 года. Мне немного повезло. Другим игрокам было хуже. Им пришлось оставаться в гостиницах, пока они не смогли покинуть страну. Мне пришлось бы вдаваться в подробности, чтобы рассказать, что они пережили, но, слава Богу, что они смогли уехать. К счастью, я этого не пережил.

Если бы не было войны, я бы остался. Это был клуб, который мне нравился, моей семье было комфортно жить в Киеве, но из-за войны мне пришлось воспользоваться правилом ФИФА, по которому игроки, которые имели контракт с украинским клубом, могли перейти в другой клуб. Поэтому я поехал в Ларнаку.

Из-за войны уровень чемпионата Украины сильно упал. Легионеров стало намного меньше, но, если честно, те кто сейчас там играет... я не знаю, как они это делают и как их убедили. Но стопроцентно знаю - я бы не поехал туда даже за все деньги мира», – цитирует Франа Relevo.

Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года. За него киевляне заплатили 3,5 млн евро. Всего за украинский клуб испанец сыграл 24 матча и забил 4 гола.