Будет ли играть Таловеров? Известны составы матча Фиорентина – ЛАСК

12 декабря в 5-м туре Лиги конференций встретятся «Фиорентина» и «ЛАСК».

Матч состоится на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

«Фиорентина» сейчас занимает 7-ю строчку с 9 зачетными баллами, а «ЛАСК» находится на 32-м месте с 2 очками.

Украинский защитник Максим Таловеров начнет игру со стартовых минут.

«Фиорентина»: Мартинелли, Кайоде, Мартинес, Раньери, Паризи, Иконе, Мандрагона, Ричардсон, Куаме, Кин, Соттиль

ЛАСК: Юнгвирт, Богарте, Таловеров, Смолчич, Белло, Стойкович, Йовичич, Жуль, Бериша, Энтруп, Флекер