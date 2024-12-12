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Лига конференций
12 декабря 2024, 19:05 | Обновлено 12 декабря 2024, 19:28
252
0

Будет ли играть Таловеров? Известны составы матча Фиорентина – ЛАСК

Команды сойдутся в матче 5-го тура Лиги конференций

12 декабря 2024, 19:05 | Обновлено 12 декабря 2024, 19:28
252
0
Будет ли играть Таловеров? Известны составы матча Фиорентина – ЛАСК
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в 5-м туре Лиги конференций встретятся «Фиорентина» и «ЛАСК».

Матч состоится на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

«Фиорентина» сейчас занимает 7-ю строчку с 9 зачетными баллами, а «ЛАСК» находится на 32-м месте с 2 очками.

Украинский защитник Максим Таловеров начнет игру со стартовых минут.

«Фиорентина»: Мартинелли, Кайоде, Мартинес, Раньери, Паризи, Иконе, Мандрагона, Ричардсон, Куаме, Кин, Соттиль

ЛАСК: Юнгвирт, Богарте, Таловеров, Смолчич, Белло, Стойкович, Йовичич, Жуль, Бериша, Энтруп, Флекер

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Лига конференций Фиорентина ЛАСК стартовые составы Максим Таловеров
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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