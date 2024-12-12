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Лига Европы
12 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 12 декабря 2024, 19:32
857
0

Экс-игрок Атлетико – о Динамо-1986: «Суперкоманда. Помню всех»

Мигель Анхель Руис вспомнил о противостоянии с киевлянами

12 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 12 декабря 2024, 19:32
857
0
Экс-игрок Атлетико – о Динамо-1986: «Суперкоманда. Помню всех»
ФК Динамо Киев

Бывший игрок мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Руис вспомнил финал Кубка кубков 1986 года, в котором его команда уступила киевскому «Динамо» со счетом 0:3.

«Из их основного состава все играли в старте сборной СССР, кроме вратаря. Это была суперкоманда. Они убедительно выиграли у нас. Возможно, результат был слишком большим, поскольку за пятнадцать минут до окончания матча мы проигрывали всего 0:1, поэтому были вынуждены идти вперед.

Но позже они играли с «Реалом» на Кубок Сантьяго Бернабеу и также победили их со счетом 3:2. Это была потрясающая команда.

Сейчас футбол гораздо более глобальный, и мы знаем все команды мира. Но раньше они были не настолько известны. Это была одна из тех команд, которая была не слишком известной, но она была элитной благодаря своим игрокам, благодаря их уровню и подготовке.

Я помню Демьяненко, их капитана, Блохина, Беланова, Заварова, который потом ушел в «Ювентус», Балтачу... Помню всех. Они были потрясающие.

Мы также были серьезной командой, которая прошла великолепный путь в Кубке обладателей кубков. Мы были командой Луиса Арагонеса - очень сильной и физически очень мощной. Но они победили нас во всех аспектах.

У них все было очень хорошо отработано, мяч между игроками передавался очень быстро. Они много атаковали, были хорошо физически подготовленными и универсальными игроками, которые знали, как играть с мячом и контролировать игру», - цитирует Руиса Relevo.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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