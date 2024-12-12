Хавбек Манчестер Сити назвал причины кризиса. Гвардиола не согласен

«Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов проиграл «Ювентусу» и пока не может вернуться к победам – у команды лишь один успех в последних 10 матчах.

Хавбек Икай Гюндоган считает, что проблема в психологии.

«Психология и уверенность очень важны. Это наши ментальные проблемы. Иногда мы проигрываем борьбу за мяч или какую-то дуэль и все – мы сразу теряем ритм. Соперникам даже не нужно делать что-то невероятное, чтобы обыграть нас».

«Нас выбивает из себя даже малейшая ошибка. Нужно работать, чтобы вернуть уверенность», – сказал Гюндоган.

Но тренер Жузеп Гвардиола не согласен с такой оценкой.

«Я не разделяю мнение Илкая. Конечно, у нас сложный период, но за исключением одного или двух матчей мы играли хорошо. Сейчас цель – выйти в плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Гвардиола.