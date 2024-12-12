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Major League Soccer
12 декабря 2024, 19:22 | Обновлено 12 декабря 2024, 19:42
433
0

ФОТО. Сила духа. Месси показал форму Интера Майами на сезон и Клубный ЧМ

Команда готовится к новому сезону

12 декабря 2024, 19:22 | Обновлено 12 декабря 2024, 19:42
433
0
ФОТО. Сила духа. Месси показал форму Интера Майами на сезон и Клубный ЧМ
ФК Интер Майами

Клуб МЛС «Интер» Майами провел презентацию формы на 2025 год, который для команды отметится летним участием в Клубном чемпионате мира.

Форма получила название Fortitude или Сила духа.

Недавно новым тренером «Интера» назначили Хавьера Маскерано, а Лионель Месси стал МVP сезона. Команда стала лучшей по итогам регулярного чемпионата, однако вылетела в первом раунде плей-офф.

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Интер Майами Лионель Месси Major League Soccer (MLS)
Иван Зинченко Источник: ФК Интер Майами
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