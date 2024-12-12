Major League Soccer12 декабря 2024, 19:22 | Обновлено 12 декабря 2024, 19:42
433
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ФОТО. Сила духа. Месси показал форму Интера Майами на сезон и Клубный ЧМ
Команда готовится к новому сезону
12 декабря 2024, 19:22 | Обновлено 12 декабря 2024, 19:42
433
0
Клуб МЛС «Интер» Майами провел презентацию формы на 2025 год, который для команды отметится летним участием в Клубном чемпионате мира.
Форма получила название Fortitude или Сила духа.
Недавно новым тренером «Интера» назначили Хавьера Маскерано, а Лионель Месси стал МVP сезона. Команда стала лучшей по итогам регулярного чемпионата, однако вылетела в первом раунде плей-офф.
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