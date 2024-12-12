ФОТО. Сила духа. Месси показал форму Интера Майами на сезон и Клубный ЧМ

Клуб МЛС «Интер» Майами провел презентацию формы на 2025 год, который для команды отметится летним участием в Клубном чемпионате мира.

Форма получила название Fortitude или Сила духа.

Недавно новым тренером «Интера» назначили Хавьера Маскерано, а Лионель Месси стал МVP сезона. Команда стала лучшей по итогам регулярного чемпионата, однако вылетела в первом раунде плей-офф.