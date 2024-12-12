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  4. ВИДЕО. Быстро вскрыли оборону. Челси забивает Астане 2 гола за 4 минуты
Лига конференций
12 декабря 2024, 18:01 | Обновлено 12 декабря 2024, 18:26
614
0

ВИДЕО. Быстро вскрыли оборону. Челси забивает Астане 2 гола за 4 минуты

Гию создает комфортное преимущество для лондонского клуба

12 декабря 2024, 18:01 | Обновлено 12 декабря 2024, 18:26
614
0
ВИДЕО. Быстро вскрыли оборону. Челси забивает Астане 2 гола за 4 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 12 декабря, проходит матч 5-го тура Лиги конференций между «Астаной» и лондонским «Челси».

Матч проходит на Астана Арене в Казахстане.

Испанский форвард «синих» Марк Гию открыл счет на 14-й минуте матча, а через 4 минуты опорный полузащитник хозяев Марочник забил гол в свои ворота. «Челси» вышел вперед со счетом 2:0.

Этот гол стал вторым для Гию в футболке «синих».

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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