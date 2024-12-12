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Украина. Премьер лига
12 декабря 2024, 17:57 | Обновлено 12 декабря 2024, 18:22
130
1

Джихад БИЗИМАНА: «Болельщики в Руанде следят за Кривбассом»

Полузащитник клуба рассказал о своей стране и дал несколько советов молодым игрокам

12 декабря 2024, 17:57 | Обновлено 12 декабря 2024, 18:22
130
1
Джихад БИЗИМАНА: «Болельщики в Руанде следят за Кривбассом»
Джихад Бизимана

Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана рассказал о фанатах из Руанды, воспитанниках юношеской команды и дал несколько советов молодым игрокам:

– В соцсетях, на страницах «Кривбасса» очень активны пользователи из Руанды. Это твои личные фаны?

– Моя страна не слишком велика, всего 14 миллионов населения, из которого почти каждый искренне болеет за национальную сборную. И, конечно, когда ты часть команды, когда ты играл в Руанде, все автоматически следят за тобой, где бы ты ни играл в будущем. Поэтому руандийские фаны, конечно, внимательно следят за мной, за моей карьерой, за командами, в которых я выступаю.

– В команде сейчас есть молодые воспитанники из юношеской команды. Кого бы отметил?

– Все ребята, которые сейчас с нами тренируются, действительно перспективные, им нужно время и шанс показать себя на поле. Мне очень понравилось, что такая возможность у Каменского была в матче против «Динамо», ведь только так можно раскрыть все способности юного игрока. Тренироваться с нами – это ценный опыт для них, но мне нравится когда тренерский штаб берет ответственность на себя и дает минуты на поле против сильных оппонентов. Шевченко – очень сильный полузащитник, Каменский спокойно работает с мячом. Эти ребята – будущее ФК «Кривбасс». Они талантливые футболисты. Иногда я даю им советы на тренировках, они слушают и все исправляют.

– Вспомни, как юный Бизимана проводил первую тренировку со взрослыми ребятами. Какие тогда были эмоции и переживания?

– Я начал играть со взрослыми игроками, когда мне было всего 16 лет. Помню, что я был очень застенчив, мало общался с ребятами. Однако я никогда не был застенчивым с мячом на поле: в этот момент все понимали, что я сильный игрок. Но у меня есть совет для юных игроков: когда ты приходишь в команду, ты можешь быть застенчивым, молчаливым, но когда ты выходишь на поле, то должен иметь твердый характер. Должен атаковать, обыгрывать, несмотря на то, кто твой оппонент. Даже когда тебе 16, а всем вокруг 30 – просто играй, будь собой, не бойся, не думай много. Только после того, как ты покажешь характер на поле, ты получишь уважение команды.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Джихад Бизимана
Микола Титюк Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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Saar
Яким чином вони стежать аж в Руанді та аж за Кривбасом!??? Ми, люди в Україні, із-за довбаного мегого (перегляд внутрішнього чемпіонату повинен бути безкоштовним та транслюватися великими національними каналами,як раніше було, а не цією "конторою"!!!) не можемо слідкувати за Кривбасом,а вони, в Руанді, слідкують. Безкоштовно можливо подивитись тільки огляд в ют'юбі.
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