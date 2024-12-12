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12 декабря 2024, 16:55 | Обновлено 12 декабря 2024, 16:57
310
1

Южнокорейский теннисист приостановит карьеру, чтобы отслужить в армии

27-летний Квон Сун-Ву считает, что вернется сильнее в 30

12 декабря 2024, 16:55 | Обновлено 12 декабря 2024, 16:57
310
1
Южнокорейский теннисист приостановит карьеру, чтобы отслужить в армии
Getty Images/Global Images Ukraine. Квон Сун-Ву

27-летний южнокорейский теннисист Квон Сун-Ву приостановит карьеру, чтобы отслужить в армии. Об этом игрок сообщил в своих социальных сетях:

«13 января 2025 года я вступлю в армию. Я приостановлю выступления в туре почти на два года, но вернусь лучшей версией себя. Многие говорят, что в 30 лет слишком поздно возобновлять карьеру... Но я считаю, что 30 лет – это самый пик, и я уверен в себе.

Я достиг лишь 20% целей, которые перед собой ставил. Оставшиеся 80% должны быть тем самым корейским теннисом, о котором вы мечтали. Я сделаю все, чтобы корейский теннис стал таким, каким его хочет видеть каждый болельщик.

Я буду работать, пока не добьюсь своего, так что продолжайте следить. А пока прощаюсь, надеюсь, вы все будете здоровы и счастливы».

Лучшей позицией Квона в рейтинге АТР является 52-я позиция. Сейчас он находится на 349-м месте и является игроком сборной своей страны. На его счету 2 трофея на уровне АТР и 2,5 млн долларов призовых за карьеру.

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Квон Сун-Ву армия сборная Южной Кореи по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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easterly
Треба написати на опєрєжєніє) - а скільки спортсменів з фк шльондра, можуть призупинити кар"єру, заради відслужити за Вітчизну? Ааа, блін, броня ж тримає за яйкі . Вболіваю за Ліверпуль - тому на рахунок інших ніяк не турбують відповіді
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