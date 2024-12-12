Два гола и ассист. Известно, кто стал игроком недели в Лиге чемпионов

10 и 11 декабря состоялись матчи шестого тура Лиги чемпионов – до окончания группового этапа командам осталось провести по два поединка.

Накануне в УЕФА объявили имя лучшего игрока прошедшего тура – признание получил футболист лондонского «Арсенала» Букайо Сака.

«Канониры» легко разобрались с французским «Монако», одержав разгромную победу со счетом 3:0. Два гола и одну результативную передачу записал на свой счет Сака.

В этом сезоне Лиги чемпионов Букайо провел пять матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 ассиста.

Лондонский клуб набрал 13 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет 22 января против хорватского «Динамо Загреб».