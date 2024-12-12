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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 16:39 |
375
0

Два гола и ассист. Известно, кто стал игроком недели в Лиге чемпионов

Букайо Сака помог лондонскому «Арсеналу» разгромить «Монако»

12 декабря 2024, 16:39 |
375
0
Два гола и ассист. Известно, кто стал игроком недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

10 и 11 декабря состоялись матчи шестого тура Лиги чемпионов – до окончания группового этапа командам осталось провести по два поединка.

Накануне в УЕФА объявили имя лучшего игрока прошедшего тура – признание получил футболист лондонского «Арсенала» Букайо Сака.

«Канониры» легко разобрались с французским «Монако», одержав разгромную победу со счетом 3:0. Два гола и одну результативную передачу записал на свой счет Сака.

В этом сезоне Лиги чемпионов Букайо провел пять матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 ассиста.

Лондонский клуб набрал 13 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет 22 января против хорватского «Динамо Загреб».

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Лига чемпионов Арсенал Лондон Монако Букайо Сака лучший игрок
Микола Титюк Источник: УЕФА
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