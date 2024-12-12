Два гола и ассист. Известно, кто стал игроком недели в Лиге чемпионов
Букайо Сака помог лондонскому «Арсеналу» разгромить «Монако»
10 и 11 декабря состоялись матчи шестого тура Лиги чемпионов – до окончания группового этапа командам осталось провести по два поединка.
Накануне в УЕФА объявили имя лучшего игрока прошедшего тура – признание получил футболист лондонского «Арсенала» Букайо Сака.
«Канониры» легко разобрались с французским «Монако», одержав разгромную победу со счетом 3:0. Два гола и одну результативную передачу записал на свой счет Сака.
В этом сезоне Лиги чемпионов Букайо провел пять матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 ассиста.
Лондонский клуб набрал 13 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет 22 января против хорватского «Динамо Загреб».
1st: Bukayo Saka— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2024
2nd: Antoine Griezmann
3rd: Michael Olise
4th: Marco Bizot
🌶️ Saka takes Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/kFn7lWEneT
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