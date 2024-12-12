Молодежные турниры12 декабря 2024, 16:54 |
280
0
Форвард Динамо догнал игроков Шахтера по голам в Юношеской лиге УЕФА
У Пономаренко семь голов в турнире
12 декабря 2024, 16:54 |
280
0
Форвард «Динамо» U-19 Матвей Пономаренко оформил дубль в матче Юношеской лиги УЕФА против команды «2 Коррику» из Косово.
На счету Пономаренко уже семь голов в турнире, он догнал рекордсменов среди украинских бомбардиров в турнире Александра Зубкова и Андрея Борячука, которые забили столько же в составе «Шахтера» U-19.
В прошлом сезоне Пономаренко успел забить первый гол в УПЛ, однако в текущем чемпионат Украины провел за первую команду киевлян лишь семь минут.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 12 декабря 2024, 13:01 0
Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде
Футбол | 12 декабря 2024, 10:53 8
Бывший форвард «Динамо» переехал в новую квартиру
Футбол | 11.12.2024, 17:55
Футбол | 12.12.2024, 16:29
Футбол | 11.12.2024, 19:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.12.2024, 17:10 2
10.12.2024, 19:59 13
11.12.2024, 16:06
11.12.2024, 14:18
10.12.2024, 23:10 9
11.12.2024, 22:49 3
10.12.2024, 17:11 14
11.12.2024, 11:14 1