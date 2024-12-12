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  4. Форвард Динамо догнал игроков Шахтера по голам в Юношеской лиге УЕФА
Молодежные турниры
12 декабря 2024, 16:54 |
280
0

Форвард Динамо догнал игроков Шахтера по голам в Юношеской лиге УЕФА

У Пономаренко семь голов в турнире

12 декабря 2024, 16:54 |
280
0
Форвард Динамо догнал игроков Шахтера по голам в Юношеской лиге УЕФА
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард «Динамо» U-19 Матвей Пономаренко оформил дубль в матче Юношеской лиги УЕФА против команды «2 Коррику» из Косово.

На счету Пономаренко уже семь голов в турнире, он догнал рекордсменов среди украинских бомбардиров в турнире Александра Зубкова и Андрея Борячука, которые забили столько же в составе «Шахтера» U-19.

В прошлом сезоне Пономаренко успел забить первый гол в УПЛ, однако в текущем чемпионат Украины провел за первую команду киевлян лишь семь минут.

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Юношеская лига УЕФА Динамо Киев Динамо Киев U-19 Матвей Пономаренко
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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