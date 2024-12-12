Форвард Динамо догнал игроков Шахтера по голам в Юношеской лиге УЕФА

Форвард «Динамо» U-19 Матвей Пономаренко оформил дубль в матче Юношеской лиги УЕФА против команды «2 Коррику» из Косово.

На счету Пономаренко уже семь голов в турнире, он догнал рекордсменов среди украинских бомбардиров в турнире Александра Зубкова и Андрея Борячука, которые забили столько же в составе «Шахтера» U-19.

В прошлом сезоне Пономаренко успел забить первый гол в УПЛ, однако в текущем чемпионат Украины провел за первую команду киевлян лишь семь минут.