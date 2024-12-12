Александр ПОВОРОЗНЮК: «Полесье убивают. В пяти матчах тупо забрали очки»
Президент «Ингульца» уверен, что житомирский клуб судят нечестно
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поздравил житомирское «Полесье» с 65-летием и рассказал о своей дружбе с Геннадием Буткевичем:
– Расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша дружба с «Полесьем» и Геннадием Владиславовичем?
– Это очень просто. Так как Геннадий Владиславович влетел в футбол как ураган, он влетел в наш район, открывая карьер. Вот так мы познакомились, потому, что это все очень просто. Бизнес, власть и общество нас объединяет.
– То есть это больше дружба с клубом или дружба с президентом?
– Дружба с клубом и с президентом. Какая дружба с президентом не объединяет усилия клубов? Мы дружим, скажем так, семьями, а семья – это наш футбол.
– Как у вас поединки проходят? Поединки, когда играет «Ингулец» и «Полесье»?
– Я приезжаю в гости к Геннадию Владиславовичу и желаю ему выиграть всех кроме «Ингульца».
– Обсуждаете потом как-нибудь ваши поединки?
– Всегда по-дружески. Какой бы счет ни был, завтра, после футбола, это уже совсем другие эмоции, совсем другое настроение, кто выигрывает, кто проиграет, а мы завтра играем вничью – это нормально.
– А какие-нибудь советы спрашиваете друг у друга, например, в футболе?
– Ну, я хотел бы ему посоветовать одному – больше терпения. На первом матче, где Геннадий Владиславович не смотрел футбол, а уехал, потому, что арбитры убивали «Полесье», об этом просто молчат. Считайте, было пять матчей, где тупо забрали у «Полесья» очки. Где бы сейчас было «Полесье»? Потому это все романтика.
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