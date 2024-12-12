«Он должен уйти». Экс-игрок Шахтера обратился к Пушичу после разгрома в ЛЧ

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Олег Шелаев обратился к нынешнему наставнику «горняков» Марино Пушина, призвав того уйти в отставку с поста главного тренера после провального матча против «Баварии» (1:5).

– После окончания матча в интернете болельщики Шахтера призывают Пушича уйти в отставку. Что вы скажете по этому поводу?

- Бесспорно, что болельщики будут выливать на главного тренера свой провоцировать. Главный тренер влияет на игру команды и ее результаты. отставку, и он и сам об этом завуалированно говорил, об этом в интервью недавно. Может, Пушич уже морально иссяк, может, это не его команда. Но, следует отметить, что Марино Пушич тренирует команду в очень тяжелое для Украины время, – сказал Шелаев.

Ранее Марино Пушич объяснил разгромное поражение донецкого «Шахтера» в матче против мюнхенской «Баварии».