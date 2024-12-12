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12 декабря 2024, 12:34 | Обновлено 12 декабря 2024, 12:48
820
0

«Анекдот». Журналист вспомнил, как Арагонес следил за Динамо Лобановского

Микель Рекальде рассказал о событиях 1986 года

12 декабря 2024, 12:34 | Обновлено 12 декабря 2024, 12:48
820
0
«Анекдот». Журналист вспомнил, как Арагонес следил за Динамо Лобановского
ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский

Испанский журналист Микель Рекальде рассказал, как бывший главный тренер мадридского «Атлетико» Луис Арагонес следил за киевским «Динамо» перед финалом Кубка кубков 1986 года.

«Один из лучших анекдотов, которые я знаю о Луисе Арагонесе, произошел в 1986 году, за несколько дней до незабываемого финала Кубка обладателей кубков, который состоялся на стадионе «Жерлан» в Лионе.

Тогда времена были другие, и тренеры могли даже близко следить за тренировками соперников, за исключением дня перед матчем. На тренировку «Динамо» отправились Луис Арагонес и его правая рука Хесус Паредес.

Украинские игроки разогревались шутками, пока вдруг их тренер, легендарный и бесстрашный Валерий Лобановский, не вышел из машины. Выйдя на поле, он похлопал в ладони, и его игроки выстроились в два ряда, организованные до совершенства.

Каждый раз, когда он снова хлопал, его подопечные выполняли всевозможные действия идеально, выровнено и симметрично. Луис продержался 10 минут: «Пошли, нам нечего здесь делать». Потом они проиграли со счетом 3:0», – написал Рекальде в своем материале для noticias de Gipuzkoa.

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Кубок обладателей кубков УЕФА Динамо Киев Атлетико Мадрид Луис Арагонес Валерий Лобановский
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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