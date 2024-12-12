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Major League Soccer
12 декабря 2024, 12:27 | Обновлено 12 декабря 2024, 12:34
137
0

Экс-игрок Металлиста рассказал, кто из УПЛ мог бы играть в Ла Лиге

Роберто Корраль сравнил уровень футбола в Украине и Испании

12 декабря 2024, 12:27 | Обновлено 12 декабря 2024, 12:34
137
0
Экс-игрок Металлиста рассказал, кто из УПЛ мог бы играть в Ла Лиге
Роберто Корраль

Бывший защитник харьковского «Металлиста» Роберто Корраль рассказал, какие из команд времен его выступлений в Украине могли бы конкурировать с коллективами чемпионата Испании.

«По своему опыту могу сказать, что донецкий «Шахтер» был единственной командой, достаточной для того, чтобы играть в высшем дивизионе Испании.

На ступеньку ниже, во втором дивизионе могли бы бороться «Динамо», «Днепр-1» и «Заря». А остальные команды имели потенциал, аналогичный тому, который может быть у клубов третьего дивизиона Испании», – цитирует Роберто noticias de Gipuzkoa.

Корраль отыграл за «Металлист» вторую часть сезона 2022/2023. С ним в составе харьковская команда не смогла сохранить место в УПЛ и вылетела в Первую Лигу.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Днепр-1 Заря Луганск Металлист Харьков чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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