Экс-игрок Металлиста рассказал, кто из УПЛ мог бы играть в Ла Лиге
Роберто Корраль сравнил уровень футбола в Украине и Испании
Бывший защитник харьковского «Металлиста» Роберто Корраль рассказал, какие из команд времен его выступлений в Украине могли бы конкурировать с коллективами чемпионата Испании.
«По своему опыту могу сказать, что донецкий «Шахтер» был единственной командой, достаточной для того, чтобы играть в высшем дивизионе Испании.
На ступеньку ниже, во втором дивизионе могли бы бороться «Динамо», «Днепр-1» и «Заря». А остальные команды имели потенциал, аналогичный тому, который может быть у клубов третьего дивизиона Испании», – цитирует Роберто noticias de Gipuzkoa.
Корраль отыграл за «Металлист» вторую часть сезона 2022/2023. С ним в составе харьковская команда не смогла сохранить место в УПЛ и вылетела в Первую Лигу.
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