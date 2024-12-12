«Большой потенциал». Вернидуб назвал будущего игрока сборной Украины
Тренер высоко оценил футбольные способности Дениса Кузыка
Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб заявил, что Денис Кузик в будущем будет представлять национальную сборную Украины. Специалист расхвалил своего подопечного.
«Это парень с очень большим потенциалом, который пока до конца не раскрылся. Полагаю, что со временем он будет играть только лучше и в будущем станет игроком сборной Украины», – рассказал Вернидуб.
В нынешнем сезоне Денис Кузык провел за Кривбасс 20 поединков во всех официальных турнирах, отличившись четырьмя результативными передачами.
Ранее Юрий Вернидуб назвал лучшего украинского футболиста на данный момент.
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