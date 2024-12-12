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Украина. Премьер лига
12 декабря 2024, 12:34 | Обновлено 12 декабря 2024, 12:36
1405
0

«Большой потенциал». Вернидуб назвал будущего игрока сборной Украины

Тренер высоко оценил футбольные способности Дениса Кузыка

12 декабря 2024, 12:34 | Обновлено 12 декабря 2024, 12:36
1405
0
«Большой потенциал». Вернидуб назвал будущего игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Кузик

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб заявил, что Денис Кузик в будущем будет представлять национальную сборную Украины. Специалист расхвалил своего подопечного.

«Это парень с очень большим потенциалом, который пока до конца не раскрылся. Полагаю, что со временем он будет играть только лучше и в будущем станет игроком сборной Украины», – рассказал Вернидуб.

В нынешнем сезоне Денис Кузык провел за Кривбасс 20 поединков во всех официальных турнирах, отличившись четырьмя результативными передачами.

Ранее Юрий Вернидуб назвал лучшего украинского футболиста на данный момент.

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Денис Кузык Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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