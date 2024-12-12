Вернидуб озвучил трансферные цели Кривбасса. Как приглашать легионеров?

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал об усилении клуба в зимнее трансферное окно. Специалист признался, что ему комфортно работать с футболистами разных национальностей.

‒ Что касается усиления, решены ли, какие именно позиции в нем нуждаются?

‒ Я, как и любой другой тренер, был бы доволен, если бы усилили все позиции. Но в приоритете, думаю, атакующая линия. Защита также: если говорить откровенно, то вы видите, кто у нас играет на позиции центральных защитников сегодня. Но, опять же, хорошо, что ребята вообще играют, хоть и не на своих позициях, но приносят хорошие результаты команде. Усиливаться в любом случае нужно, это не будет излишним.

‒ Анонсирован приезд новых легионеров в Кривбасс с африканского направления. Как вам удобно работать с ними? Как трудно уговаривать их приезжать в прифронтовый город?

‒ Я такой человек, что отношусь ко всем своим футболистам одинаково: хоть африканцы, хоть европейцы. Самое главное, чтобы ребята выполняли поставленные перед ними задачи был порядок с дисциплиной и тренировками. Но по-моему, нужен какой-то предел, важно не переборщить с иностранцами. Надо, чтобы играли свои ребята, украинцы, а еще лучше, если будут играть собственные питомцы. Но я благодарен ребятам-легионерам, которые у нас есть, которые играют и выкладываются по полной.

Ранее Юрий Вернидуб назвал лучшего украинского футболиста на данный момент.