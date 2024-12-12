Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб озвучил трансферные цели Кривбасса. Как приглашать легионеров?
Украина. Премьер лига
12 декабря 2024, 11:46 | Обновлено 12 декабря 2024, 11:47
374
0

Вернидуб озвучил трансферные цели Кривбасса. Как приглашать легионеров?

Специалист заявил, что хочет усилить каждую позицию

12 декабря 2024, 11:46 | Обновлено 12 декабря 2024, 11:47
374
0
Вернидуб озвучил трансферные цели Кривбасса. Как приглашать легионеров?
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал об усилении клуба в зимнее трансферное окно. Специалист признался, что ему комфортно работать с футболистами разных национальностей.

‒ Что касается усиления, решены ли, какие именно позиции в нем нуждаются?

‒ Я, как и любой другой тренер, был бы доволен, если бы усилили все позиции. Но в приоритете, думаю, атакующая линия. Защита также: если говорить откровенно, то вы видите, кто у нас играет на позиции центральных защитников сегодня. Но, опять же, хорошо, что ребята вообще играют, хоть и не на своих позициях, но приносят хорошие результаты команде. Усиливаться в любом случае нужно, это не будет излишним.

‒ Анонсирован приезд новых легионеров в Кривбасс с африканского направления. Как вам удобно работать с ними? Как трудно уговаривать их приезжать в прифронтовый город?

‒ Я такой человек, что отношусь ко всем своим футболистам одинаково: хоть африканцы, хоть европейцы. Самое главное, чтобы ребята выполняли поставленные перед ними задачи был порядок с дисциплиной и тренировками. Но по-моему, нужен какой-то предел, важно не переборщить с иностранцами. Надо, чтобы играли свои ребята, украинцы, а еще лучше, если будут играть собственные питомцы. Но я благодарен ребятам-легионерам, которые у нас есть, которые играют и выкладываются по полной.

Ранее Юрий Вернидуб назвал лучшего украинского футболиста на данный момент.

По теме:
«Большой потенциал». Вернидуб назвал будущего игрока сборной Украины
Экс-игрок Металлиста рассказал, кто из УПЛ мог бы играть в Ла Лиге
Главный претендент. Барселона летом поборется за английскую суперзвезду
Юрий Вернидуб трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШАЦКИХ: «Матч с Реалом Сосьедад? Динамо уже пора брать какие-то очки»
Футбол | 12 декабря 2024, 08:39 3
ШАЦКИХ: «Матч с Реалом Сосьедад? Динамо уже пора брать какие-то очки»
ШАЦКИХ: «Матч с Реалом Сосьедад? Динамо уже пора брать какие-то очки»

Максим Шацких поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги Европы

Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Бокс | 11 декабря 2024, 14:18 0
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри

Средства, буквально заработанные потом и кровью

Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Футбол | 12.12.2024, 06:23
Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 12.12.2024, 04:15
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
ФОТО. «Один из многих». Трубин оценил матч Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 12.12.2024, 10:23
ФОТО. «Один из многих». Трубин оценил матч Бенфики в Лиге чемпионов
ФОТО. «Один из многих». Трубин оценил матч Бенфики в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
10.12.2024, 13:24 9
Бокс
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
10.12.2024, 19:59 9
Футбол
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
11.12.2024, 23:07 3
Водные виды
Недавно играли в УПЛ. Клуб Первой лиги может прекратить существование
Недавно играли в УПЛ. Клуб Первой лиги может прекратить существование
10.12.2024, 13:31 5
Футбол
Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
10.12.2024, 21:08 2
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 15
Футбол
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
10.12.2024, 21:28 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем