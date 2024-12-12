Челси (Ж) – Твенте (Ж) – 6:1. Разгром в Лондоне. Видео голов и обзор

11 декабря в рамках 5-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Челси» и «Твенте».

«Челси» уверенно разгромил соперниц со счётом 6:1 на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Лига чемпионов среди женщин. 5-й тур. 11 декабря

«Челси» – «Твенте» – 6:1

Голы: Макарио 2, Жан-Франсуа 30, Рамирез 35, Кнол 38 (Автогол), Нюскен 48, Периссе, 85 – ван Дорен, 29

Видеообзор матча: