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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 02:11 | Обновлено 12 декабря 2024, 02:14
39
0

Челси (Ж) – Твенте (Ж) – 6:1. Разгром в Лондоне. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

12 декабря 2024, 02:11 | Обновлено 12 декабря 2024, 02:14
39
0
Челси (Ж) – Твенте (Ж) – 6:1. Разгром в Лондоне. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря в рамках 5-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Челси» и «Твенте».

«Челси» уверенно разгромил соперниц со счётом 6:1 на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Лига чемпионов среди женщин. 5-й тур. 11 декабря

«Челси» – «Твенте» – 6:1

Голы: Макарио 2, Жан-Франсуа 30, Рамирез 35, Кнол 38 (Автогол), Нюскен 48, Периссе, 85 – ван Дорен, 29

Видеообзор матча:

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Челси Твенте Лига чемпионов по футболу среди женщин видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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