Лига чемпионов12 декабря 2024, 02:11 | Обновлено 12 декабря 2024, 02:14
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Челси (Ж) – Твенте (Ж) – 6:1. Разгром в Лондоне. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
12 декабря 2024, 02:11 | Обновлено 12 декабря 2024, 02:14
39
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11 декабря в рамках 5-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Челси» и «Твенте».
«Челси» уверенно разгромил соперниц со счётом 6:1 на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Лига чемпионов среди женщин. 5-й тур. 11 декабря
«Челси» – «Твенте» – 6:1
Голы: Макарио 2, Жан-Франсуа 30, Рамирез 35, Кнол 38 (Автогол), Нюскен 48, Периссе, 85 – ван Дорен, 29
Видеообзор матча:
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