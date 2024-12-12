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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 01:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 02:09
13
0

Селтик (Ж) – Реал Мадрид (Ж) – 0:3. Дубль Бруун. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

12 декабря 2024, 01:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 02:09
13
0
Селтик (Ж) – Реал Мадрид (Ж) – 0:3. Дубль Бруун. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря в рамках 5-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Селтик» и «Реал Мадрид».

«Реал Мадрид» уверенно обыграл соперниц со счётом 3:0 на стадионе «Нью Дуглас Парк» в Гамильтоне.

Лига чемпионов среди женщин. 5-й тур. 11 декабря

«Селтик» – «Реал Мадрид» – 0:3

Голы: Бруун 30, 71, Редондо, 83

Видеообзор матча:

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Селтик Реал Мадрид Лига чемпионов по футболу среди женщин видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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