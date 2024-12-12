Лига чемпионов12 декабря 2024, 01:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 02:09
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Селтик (Ж) – Реал Мадрид (Ж) – 0:3. Дубль Бруун. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
12 декабря 2024, 01:59 | Обновлено 12 декабря 2024, 02:09
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11 декабря в рамках 5-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Селтик» и «Реал Мадрид».
«Реал Мадрид» уверенно обыграл соперниц со счётом 3:0 на стадионе «Нью Дуглас Парк» в Гамильтоне.
Лига чемпионов среди женщин. 5-й тур. 11 декабря
«Селтик» – «Реал Мадрид» – 0:3
Голы: Бруун 30, 71, Редондо, 83
Видеообзор матча:
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