Селтик (Ж) – Реал Мадрид (Ж) – 0:3. Дубль Бруун. Видео голов и обзор

11 декабря в рамках 5-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Селтик» и «Реал Мадрид».

«Реал Мадрид» уверенно обыграл соперниц со счётом 3:0 на стадионе «Нью Дуглас Парк» в Гамильтоне.

Лига чемпионов среди женщин. 5-й тур. 11 декабря

«Селтик» – «Реал Мадрид» – 0:3

Голы: Бруун 30, 71, Редондо, 83

Видеообзор матча: