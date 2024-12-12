Кто стал лучшим? Известна оценка Трубина за clean sheet в ЛЧ

11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Болоньей».

Игра прошла на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Матч закончился со счетом 0:0.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин защищал ворота хозяев на протяжении всего матча. Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6.9 баллов. Анатолий совершил 1 сейв за матч.

Лучшим игроком поединка стал вратарь «Болоньи» Лукаш Скорупски (8.3).