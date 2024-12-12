Лига чемпионов12 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:44
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Кто стал лучшим? Известна оценка Трубина за clean sheet в ЛЧ
Матч Бенфика – Болонья закончился со счетом 0:0
12 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:44
373
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11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Болоньей».
Игра прошла на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Матч закончился со счетом 0:0.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин защищал ворота хозяев на протяжении всего матча. Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6.9 баллов. Анатолий совершил 1 сейв за матч.
Лучшим игроком поединка стал вратарь «Болоньи» Лукаш Скорупски (8.3).
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