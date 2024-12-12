Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто стал лучшим? Известна оценка Трубина за clean sheet в ЛЧ
Лига чемпионов
12 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:44
373
0

Кто стал лучшим? Известна оценка Трубина за clean sheet в ЛЧ

Матч Бенфика – Болонья закончился со счетом 0:0

12 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:44
373
0
Кто стал лучшим? Известна оценка Трубина за clean sheet в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Болоньей».

Игра прошла на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Матч закончился со счетом 0:0.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин защищал ворота хозяев на протяжении всего матча. Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6.9 баллов. Анатолий совершил 1 сейв за матч.

Лучшим игроком поединка стал вратарь «Болоньи» Лукаш Скорупски (8.3).

По теме:
Милан – Црвена Звезда – 2:1. Победный гол на 87-й минуте. Видео голов
«Мы сыграли хорошо». Гвардиола прокомментировал поражение от Ювентуса
Худшие в Европе. Манчестер Сити возглавляет очень печальный рейтинг
Бенфика Болонья Лига чемпионов Анатолий Трубин оценки WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боруссия Д – Барселона – 2:3. Два дубля в суперматче ЛЧ. Видео голов, обзор
Футбол | 12 декабря 2024, 00:12 0
Боруссия Д – Барселона – 2:3. Два дубля в суперматче ЛЧ. Видео голов, обзор
Боруссия Д – Барселона – 2:3. Два дубля в суперматче ЛЧ. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25

Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Футбол | 11 декабря 2024, 08:20 2
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали

Артем в свое время мог оказаться в «Колосе»

Игрок Динамо: «Настроение позитивное. Каждый матч – праздник»
Футбол | 11.12.2024, 19:44
Игрок Динамо: «Настроение позитивное. Каждый матч – праздник»
Игрок Динамо: «Настроение позитивное. Каждый матч – праздник»
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 11.12.2024, 21:31
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Бокс | 11.12.2024, 14:18
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
10.12.2024, 17:11 10
Футбол
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
10.12.2024, 08:24
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
10.12.2024, 01:25 2
Бокс
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 14
Футбол
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
10.12.2024, 13:24 8
Бокс
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
11.12.2024, 08:48 32
Футбол
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
10.12.2024, 15:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем