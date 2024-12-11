Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как на 85-й минуте в матче Боруссии Д и Барсы был забит пятый гол
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 23:51 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:00
81
0

ВИДЕО. Как на 85-й минуте в матче Боруссии Д и Барсы был забит пятый гол

Ферран Торрес оформил дубль под конец встречи, снова вывив сине-гранатовых вперед

11 декабря 2024, 23:51 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:00
81
0
ВИДЕО. Как на 85-й минуте в матче Боруссии Д и Барсы был забит пятый гол
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 85-й минуте Ферран Торрес снова вывел сине-гранатовых вперед! На счету испанца дубль.

❗️ ВИДЕО. Как на 85-й минуте в матче Боруссии Д и Барсы был забит пятый гол

По теме:
Трубин сыграл надежно. Бенфика и Болонья разошлись миром в Лиге чемпионов
Дубль от Сака. Арсенал обыграл Монако и вышел на третье место в ЛЧ
Пять голов за тайм! Барселона одолела Боруссию Д в голевом триллере ЛЧ
футбол Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ – о травмах трех лидеров Динамо и матче Лиги Европы
Футбол | 11 декабря 2024, 20:25 33
ШОВКОВСКИЙ – о травмах трех лидеров Динамо и матче Лиги Европы
ШОВКОВСКИЙ – о травмах трех лидеров Динамо и матче Лиги Европы

Ярмоленко, Михавко и Шапаренко не сыграют с Реал Сосьедадом

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 11 декабря 2024, 21:31 0
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
Бокс | 11.12.2024, 11:14
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Футбол | 11.12.2024, 08:48
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Голевая перестрелка. Лилль одолел Штурм и вошел в топ-6 Лиги чемпионов
Футбол | 11.12.2024, 21:47
Голевая перестрелка. Лилль одолел Штурм и вошел в топ-6 Лиги чемпионов
Голевая перестрелка. Лилль одолел Штурм и вошел в топ-6 Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
11.12.2024, 16:06
Бокс
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
10.12.2024, 17:11 10
Футбол
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
10.12.2024, 00:14 7
Футбол
Сумасшедший старт ЧМ по плаванию: шесть мировых рекордов в первый день
Сумасшедший старт ЧМ по плаванию: шесть мировых рекордов в первый день
10.12.2024, 22:30
Водные виды
Недавно играли в УПЛ. Клуб Первой лиги может прекратить существование
Недавно играли в УПЛ. Клуб Первой лиги может прекратить существование
10.12.2024, 13:31 5
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем