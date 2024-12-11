Лига чемпионов11 декабря 2024, 23:51 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:00
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ВИДЕО. Как на 85-й минуте в матче Боруссии Д и Барсы был забит пятый гол
Ферран Торрес оформил дубль под конец встречи, снова вывив сине-гранатовых вперед
11 декабря 2024, 23:51 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:00
81
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11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 85-й минуте Ферран Торрес снова вывел сине-гранатовых вперед! На счету испанца дубль.
❗️ ВИДЕО. Как на 85-й минуте в матче Боруссии Д и Барсы был забит пятый гол
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