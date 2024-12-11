Лига чемпионов11 декабря 2024, 23:46 |
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ВИДЕО. Что за матч! Боруссия Д и Барселона забили по голу за 3 минуты
Вначале на 75-й забил Ферран Торрес, а уже на 78-й Гирасси сравнял счет, оформив дубль
11 декабря 2024, 23:46 |
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11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 75-й минуте Ферран Торрес сделал счет 2:1 в пользу сине-гранатовых.
Но уже на 78-й Серу Гирасси сравнял, сделав 2:2. Форвард Боруссии Д оформил дубль.
❗️ВИДЕО. Что за матч! Боруссия Д и Барселона забили по голу за 3 минуты
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