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  4. ВИДЕО. Что за матч! Боруссия Д и Барселона забили по голу за 3 минуты
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 23:46 |
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ВИДЕО. Что за матч! Боруссия Д и Барселона забили по голу за 3 минуты

Вначале на 75-й забил Ферран Торрес, а уже на 78-й Гирасси сравнял счет, оформив дубль

11 декабря 2024, 23:46 |
180
0
ВИДЕО. Что за матч! Боруссия Д и Барселона забили по голу за 3 минуты

11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 75-й минуте Ферран Торрес сделал счет 2:1 в пользу сине-гранатовых.

Но уже на 78-й Серу Гирасси сравнял, сделав 2:2. Форвард Боруссии Д оформил дубль.

❗️ВИДЕО. Что за матч! Боруссия Д и Барселона забили по голу за 3 минуты

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футбол Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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