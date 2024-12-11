ВИДЕО. Что за матч! Боруссия Д и Барселона забили по голу за 3 минуты

11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 75-й минуте Ферран Торрес сделал счет 2:1 в пользу сине-гранатовых.

Но уже на 78-й Серу Гирасси сравнял, сделав 2:2. Форвард Боруссии Д оформил дубль.

❗️ВИДЕО. Что за матч! Боруссия Д и Барселона забили по голу за 3 минуты