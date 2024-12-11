ВИДЕО. Маккени удвоил перевес Ювентуса над Манчестер Сити

Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

В одной из центральных встреч итальянский Ювентус принимает английский Манчестер Сити.

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На 75-й минуте Уэстон Маккени удвоил перевес Ювентуса над Манчестер Сити (2:0).

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ГОЛ! 2:0. Уэстон Маккени, 75 мин