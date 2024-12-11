Лига чемпионов11 декабря 2024, 23:36 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:52
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ВИДЕО. Маккени удвоил перевес Ювентуса над Манчестер Сити
Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов
11 декабря 2024, 23:36 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:52
114
0
Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.
В одной из центральных встреч итальянский Ювентус принимает английский Манчестер Сити.
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На 75-й минуте Уэстон Маккени удвоил перевес Ювентуса над Манчестер Сити (2:0).
ГОЛ! 2:0. Уэстон Маккени, 75 мин
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