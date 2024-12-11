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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 23:36 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:52
114
0

ВИДЕО. Маккени удвоил перевес Ювентуса над Манчестер Сити

Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 23:36 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:52
114
0
ВИДЕО. Маккени удвоил перевес Ювентуса над Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

В одной из центральных встреч итальянский Ювентус принимает английский Манчестер Сити.

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На 75-й минуте Уэстон Маккени удвоил перевес Ювентуса над Манчестер Сити (2:0).

❗️ ВИДЕО. Все голы матча ЛЧ

ГОЛ! 2:0. Уэстон Маккени, 75 мин

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Ювентус Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Ювентус - Манчестер Сити Уэстон Маккенни
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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