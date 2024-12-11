Лига чемпионов11 декабря 2024, 23:25 |
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Галатасарай (Ж) – Лион (Ж) – 0:6. Разгром в Стамбуле. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
11 декабря 2024, 23:25 |
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11 декабря в рамках 5-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между турецким «Галатасараем» и французским «Лионом».
«Лион» уверенно разгромили соперниц со счётом 6:0 на стадионе «Ататюрка» в Стамбуле.
Лига чемпионов среди женщин. 5-й тур. 11 декабря
«Галатасарай» (Турция) – «Лион» (Франция) – 0:6
Голы: Хегерберг 19, Дебриц 24, Джекмон 34 (Автогол), Рейнар 49, ван де Донк 69, Ле Соммер, 76
Видеообзор матча:
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