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  4. ВИДЕО. Кубарси толкнул Гирасси. Боруссия Д сравняла счет против Барселоны
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 23:28 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:20
127
0

ВИДЕО. Кубарси толкнул Гирасси. Боруссия Д сравняла счет против Барселоны

Серу реализовал 11-метровый на 60-й минуте матча 6-го тура Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 23:28 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:20
127
0
ВИДЕО. Кубарси толкнул Гирасси. Боруссия Д сравняла счет против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 60-й минуте Серу Гирасси реализовал пенальти, сравняв счет.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Пау Кубарси толкнул Гирасси в своей штрафной.

❗️ ВИДЕО. Кубарси толкнул Гирасси. Боруссия Д сравняла счет против Барселоны

ГОЛ! 1:1 Гирасси, 60 мин. (пен.)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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