ВИДЕО. Кубарси толкнул Гирасси. Боруссия Д сравняла счет против Барселоны
Серу реализовал 11-метровый на 60-й минуте матча 6-го тура Лиги чемпионов
11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 60-й минуте Серу Гирасси реализовал пенальти, сравняв счет.
Рефери назначил 11-метровый после того, как Пау Кубарси толкнул Гирасси в своей штрафной.
❗️ ВИДЕО. Кубарси толкнул Гирасси. Боруссия Д сравняла счет против Барселоны
ГОЛ! 1:1 Гирасси, 60 мин. (пен.)
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