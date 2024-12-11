11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 60-й минуте Серу Гирасси реализовал пенальти, сравняв счет.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Пау Кубарси толкнул Гирасси в своей штрафной.

❗️ ВИДЕО. Кубарси толкнул Гирасси. Боруссия Д сравняла счет против Барселоны

ГОЛ! 1:1 Гирасси, 60 мин. (пен.)