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  4. ВИДЕО. Влахович вывел Ювентус вперед в матче ЛЧ против Ман Сити
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:51
181
0

ВИДЕО. Влахович вывел Ювентус вперед в матче ЛЧ против Ман Сити

Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:51
181
0
ВИДЕО. Влахович вывел Ювентус вперед в матче ЛЧ против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

В одной из центральных встреч итальянский Ювентус принимает английский Манчестер Сити

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Форвард Душан Влахович вывел Юве вперед на 53-й минуте (1:0)

❗️ ВИДЕО. Все голы матча ЛЧ

ГОЛ! 1:0. Душан Влахович, 53 мин

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Душан Влахович Ювентус Манчестер Сити Лига чемпионов Ювентус - Манчестер Сити видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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