Лига чемпионов11 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:51
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ВИДЕО. Влахович вывел Ювентус вперед в матче ЛЧ против Ман Сити
Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов
11 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:51
181
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Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.
В одной из центральных встреч итальянский Ювентус принимает английский Манчестер Сити
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Форвард Душан Влахович вывел Юве вперед на 53-й минуте (1:0)
ГОЛ! 1:0. Душан Влахович, 53 мин
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