ВИДЕО. Влахович вывел Ювентус вперед в матче ЛЧ против Ман Сити

Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

В одной из центральных встреч итальянский Ювентус принимает английский Манчестер Сити

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Форвард Душан Влахович вывел Юве вперед на 53-й минуте (1:0)

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ГОЛ! 1:0. Душан Влахович, 53 мин