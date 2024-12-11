Лига чемпионов11 декабря 2024, 23:16 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:19
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ВИДЕО. Как Рафинья вывел Барселону вперед в суперматче ЛЧ против Боруссии Д
На 53-й минуте бразилец поразил ворота соперников после ассиста Дани Ольмо
11 декабря 2024, 23:16 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:19
176
0
11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 53-й минуте Рафинья вывел сине-гранатовых вперед, отличившись в ворота соперников после ассиста Дани Ольмо.
❗️ ВИДЕО. Как Рафинья вывел Барселону вперед в суперматче ЛЧ против Боруссии Д
ГОЛ! 0:1 Рафинья, 53 мин.
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