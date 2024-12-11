Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Рафинья вывел Барселону вперед в суперматче ЛЧ против Боруссии Д
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 23:16 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:19
176
0

ВИДЕО. Как Рафинья вывел Барселону вперед в суперматче ЛЧ против Боруссии Д

На 53-й минуте бразилец поразил ворота соперников после ассиста Дани Ольмо

11 декабря 2024, 23:16 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:19
176
0
ВИДЕО. Как Рафинья вывел Барселону вперед в суперматче ЛЧ против Боруссии Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 53-й минуте Рафинья вывел сине-гранатовых вперед, отличившись в ворота соперников после ассиста Дани Ольмо.

❗️ ВИДЕО. Как Рафинья вывел Барселону вперед в суперматче ЛЧ против Боруссии Д

ГОЛ! 0:1 Рафинья, 53 мин.

По теме:
Трубин сыграл надежно. Бенфика и Болонья разошлись миром в Лиге чемпионов
Дубль от Сака. Арсенал обыграл Монако и вышел на третье место в ЛЧ
Пять голов за тайм! Барселона одолела Боруссию Д в голевом триллере ЛЧ
видео голов и обзор Рафинья Диас Боруссия Дортмунд Барселона Боруссия Д - Барселона Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Игроки Шахтера видят себя в других командах». Эксперт – о матче ЛЧ
Футбол | 11 декабря 2024, 21:02 2
«Игроки Шахтера видят себя в других командах». Эксперт – о матче ЛЧ
«Игроки Шахтера видят себя в других командах». Эксперт – о матче ЛЧ

Блавацкий оценил поражение

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 11 декабря 2024, 21:31 0
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Футбол | 11.12.2024, 08:48
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Футбол | 11.12.2024, 04:05
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
ШОВКОВСКИЙ – о травмах трех лидеров Динамо и матче Лиги Европы
Футбол | 11.12.2024, 20:25
ШОВКОВСКИЙ – о травмах трех лидеров Динамо и матче Лиги Европы
ШОВКОВСКИЙ – о травмах трех лидеров Динамо и матче Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
10.12.2024, 19:59 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
10.12.2024, 01:25 2
Бокс
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
10.12.2024, 17:11 10
Футбол
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
10.12.2024, 13:24 8
Бокс
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
10.12.2024, 00:14 7
Футбол
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
11.12.2024, 16:06
Бокс
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
10.12.2024, 10:58 5
Футбол
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
10.12.2024, 13:02 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем