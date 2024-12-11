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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 23:01 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:02
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Вольфсбург (Ж) – Рома (Ж) – 6:1. Покер от Йоунсдоттир. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

11 декабря 2024, 23:01 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:02
150
0
Вольфсбург (Ж) – Рома (Ж) – 6:1. Покер от Йоунсдоттир. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря в рамках 5-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между немецким «Вольфсбургом» и итальянской «Ромой».

«Вольфсбург» уверенно разгромили соперниц со счётом 6:1 на стадионе «АОК» в Вольфсбурге. Йоунсдоттир вышла на замену вместо авторки второго гола Беренстейн на 66-й минуте. Уже через 2 минуты она забила свой первый гол, а на 90+2 минуте оформила покер, забив свой четвёртый мяч в матче.

Лига чемпионов среди женщин. 5-й тур. 11 декабря

«Вольфсбург» (Германия) – «Рома» (Италия) – 6:1

Голы: Попп 6, Беренстейн 65, Йоунсдоттир 68, 85, 89, 90+2 – Джачинти, 56

Видеообзор матча:

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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