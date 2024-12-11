ВИДЕО. Как Фейеноорд забил два гола за 2 минуты в матче Лиги чемпионов
Пайшао забил фантастический гол на 10-й минуте
В среду, 11 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Фейеноорд» и «Спарта Прага».
Матч проходит на стадионе «Де Куйп», который находится в Роттердаме. «Фейеноорд» имеет в активе 7 очков после пяти туров Лиги чемпионов. У «Спарты» четыре балла.
«Фейеноорд» побеждает в матче со счётом 3:0. На 8-й минуте забил Траунер, а ровно через две минуты, на 10-й минуте, Пайшао забивает сумасшедший гол в ворота «Спарты». На 30-й минуте «Фейеноорд» забил третий мяч.
ВИДЕО. Как Фейеноорд забил два гола за 2 минуты в матче Лиги чемпионов
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