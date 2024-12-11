В среду, 11 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Фейеноорд» и «Спарта Прага».

Матч проходит на стадионе «Де Куйп», который находится в Роттердаме. «Фейеноорд» имеет в активе 7 очков после пяти туров Лиги чемпионов. У «Спарты» четыре балла.

«Фейеноорд» побеждает в матче со счётом 3:0. На 8-й минуте забил Траунер, а ровно через две минуты, на 10-й минуте, Пайшао забивает сумасшедший гол в ворота «Спарты». На 30-й минуте «Фейеноорд» забил третий мяч.

ВИДЕО. Как Фейеноорд забил два гола за 2 минуты в матче Лиги чемпионов