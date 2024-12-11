Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Фейеноорд забил два гола за 2 минуты в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 22:30 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:34
164
0

ВИДЕО. Как Фейеноорд забил два гола за 2 минуты в матче Лиги чемпионов

Пайшао забил фантастический гол на 10-й минуте

11 декабря 2024, 22:30 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:34
164
0
ВИДЕО. Как Фейеноорд забил два гола за 2 минуты в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Фейеноорд» и «Спарта Прага».

Матч проходит на стадионе «Де Куйп», который находится в Роттердаме. «Фейеноорд» имеет в активе 7 очков после пяти туров Лиги чемпионов. У «Спарты» четыре балла.

«Фейеноорд» побеждает в матче со счётом 3:0. На 8-й минуте забил Траунер, а ровно через две минуты, на 10-й минуте, Пайшао забивает сумасшедший гол в ворота «Спарты». На 30-й минуте «Фейеноорд» забил третий мяч.

ВИДЕО. Как Фейеноорд забил два гола за 2 минуты в матче Лиги чемпионов

По теме:
Боруссия Дортмунд – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Голевая перестрелка. Лилль одолел Штурм и вошел в топ-6 Лиги чемпионов
Праздник Гризманна и КО. Атлетико дома одолел братиславский Слован
Фейеноорд Спарта Прага Игор Пайшао видео голов и обзор Лига чемпионов
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 11 декабря 2024, 07:46 2
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри

Легендарный боксер отдает предпочтение Усику

Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Футбол | 11 декабря 2024, 04:05 13
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии

Главный тренер горняков провел пресс-конференцию после фиаско в матче 6-го тура ЛЧ (1:5)

Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Футбол | 11.12.2024, 08:20
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Футбол | 11.12.2024, 19:53
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Юношеская лига УЕФА. Итоговая таблица. Шахтер и Динамо вышли в 1/16 финала
Футбол | 11.12.2024, 21:23
Юношеская лига УЕФА. Итоговая таблица. Шахтер и Динамо вышли в 1/16 финала
Юношеская лига УЕФА. Итоговая таблица. Шахтер и Динамо вышли в 1/16 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
10.12.2024, 01:25 2
Бокс
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
10.12.2024, 13:02 19
Футбол
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
10.12.2024, 07:52 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 20:05 45
Футбол
Сумасшедший старт ЧМ по плаванию: шесть мировых рекордов в первый день
Сумасшедший старт ЧМ по плаванию: шесть мировых рекордов в первый день
10.12.2024, 22:30
Водные виды
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
10.12.2024, 00:14 6
Футбол
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
10.12.2024, 21:28 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем