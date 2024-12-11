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Италия
11 декабря 2024, 22:18 |
521
0

Экс-игрок Милана назвал Малиновского самым талантливым футболистом Дженоа

Стефано Эранио высоко ценит украинского хавбека

11 декабря 2024, 22:18 |
521
0
Экс-игрок Милана назвал Малиновского самым талантливым футболистом Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Бывший игрок «Милана» и сборной Италии Стефано Эранио, комментируя смену главного тренера в «Дженоа», назвал украинского полузащитника Руслана Малиновского самым талантливым футболистом «грифонов».

«Мне было жаль Джилардино, он не заслуживал увольнения. В его команде было много травм, летом он потерял важных игроков, но команда была с ним.

В то же время мне нравится тот факт, что Виейра уже продемонстрировал свой собственный стиль игры: больше владения мячом и больше игроков в зоне соперника. Но он не может творить чудеса. Самые талантливые игроки – Мессиас и Малиновский – травмированы», – цитирует Стефано calcionews24.

Эранио за свою карьеру также поиграл за «Дженоа», «Дерби Каунти» и «Про Сесто». В составе сборной Италии он провел 20 матчей.

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Руслан Малиновский Дженоа Милан Жуниор Мессиас Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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