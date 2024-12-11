Молодежные турниры11 декабря 2024, 20:15 | Обновлено 11 декабря 2024, 20:56
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Ювентус U-19 – Манчестер Сити U-19 – 1:1. Ничья в Турине. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
11 декабря 2024, 20:15 | Обновлено 11 декабря 2024, 20:56
66
0
11 декабря в рамках 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Ювентус» U-19 встретился с «Манчестер Сити» U-19.
Матч проходил на стадионе в Турине и завершился ничьей 1:1.
Юношеская лига УЕФА. 6-й тур. 11 декабря
«Ювентус» U-19 – «Манчестер Сити» U-19 – 1:1
Голы: Мазур, 20 – Самуель, 34
Видеообзор матча:
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