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  4. Тренер Реал Сосьедада: «Несправедливо, что у Динамо нет ни одного очка»
Лига Европы
11 декабря 2024, 18:56 |
662
13

Тренер Реал Сосьедада: «Несправедливо, что у Динамо нет ни одного очка»

Иманоль Альгуасиль оценил киевскую команду

11 декабря 2024, 18:56 |
662
13
Тренер Реал Сосьедада: «Несправедливо, что у Динамо нет ни одного очка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иманоль Альгуасиль

В четверг в матче Лиги Европы Реал Сосьедад примет аутсайдера Динамо, однако наставник испанской команды Иманоль Альгуасиль не обращает внимания на турнирную ситуацию киевлян.

«Я не доверяю результатам Динамо в Лиги Европы. Позиция в таблице не отображает то, как они играют, поэтому нужно быть очень осторожным. У них агрессивная команда, которая прессингует и умеет быстро переходить в контратаки. У них быстрые вингеры, есть квалифицированные игроки».

«Это несправедливо, что у них нет ни одного очка, с учетом того футбола, который я видел в их исполнении. С нашей стороны расслабленности точно не будет», – сказал Альгуасиль

Киевляне занимают последнее место без набранных очков, а Сосьедад набрал 7 пунктов и идет 16-м.

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Иманоль Альгуасиль Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо Динамо Киев Лига наций
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 13
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Remark
Очко є тільки у Дир Очки, іржавого бота!
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+1
COBA
Якщо не справедливо, віддайте кілька своїх)))
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+1
Hungarian 4 sticks🤣
Лол) у фанатика дыр очки👉👌 ник didora-pidora, так и знал☝️что одни п.доры у дыр очки 
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0
Scan
Отдайте своё очко Динамовцам 
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0
AK.228
Проиграйте тогда, по братски 😂
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-3
Hungarian 4 sticks🤣
У дыр очки есть магучий и великий 1️⃣ гол
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-4
Фанькин кот
Отымеют как "дынамку суркисову" (нарицательное словосочетание, обозначающее самый слабый клуб в текущей еврокубковой кампании)
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-5
Показать Скрыть 3 ответа
Hungarian 4 sticks🤣
Дномарк, давай свой душевнобольной прогноз на порно 18+ в четверг☝️ Будет второй гол твоей дыр очки?
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-5
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