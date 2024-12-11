Тренер Реал Сосьедада: «Несправедливо, что у Динамо нет ни одного очка»
Иманоль Альгуасиль оценил киевскую команду
В четверг в матче Лиги Европы Реал Сосьедад примет аутсайдера Динамо, однако наставник испанской команды Иманоль Альгуасиль не обращает внимания на турнирную ситуацию киевлян.
«Я не доверяю результатам Динамо в Лиги Европы. Позиция в таблице не отображает то, как они играют, поэтому нужно быть очень осторожным. У них агрессивная команда, которая прессингует и умеет быстро переходить в контратаки. У них быстрые вингеры, есть квалифицированные игроки».
«Это несправедливо, что у них нет ни одного очка, с учетом того футбола, который я видел в их исполнении. С нашей стороны расслабленности точно не будет», – сказал Альгуасиль
Киевляне занимают последнее место без набранных очков, а Сосьедад набрал 7 пунктов и идет 16-м.
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