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  4. КЛИЧКО: «В Динамо я таких красивых девушек не видел»
Профессиональный бокс
12 декабря 2024, 02:01 |
285
0

КЛИЧКО: «В Динамо я таких красивых девушек не видел»

Виталий оценил женскую команду «Полесья»

12 декабря 2024, 02:01 |
285
0
КЛИЧКО: «В Динамо я таких красивых девушек не видел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кличко

Легендарный украинский боксер и мэр Киева Виталий Кличко признался, что является фанатом женской команды житомирского «Полесья».

«Я не знал, что такие красивые девушки там. Я стал фанатом женской команды «Полесье». У меня такое впечатление, что их где-то набирали на конкурсе красоты.

Они все такие очаровательные, все такие красивые. Как поклонник красоты и поклонник спорта, я могу сказать, что в «Динамо» я таких красивых девушек не видел.

Я фанат «Динамо» и женской команды «Полесье», большой фанат», – признался Кличко.

Ранее Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году.

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Виталий Кличко Полесье Житомир Динамо Киев женский футбол
Дмитро Олійник Источник: ФК Полесье
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