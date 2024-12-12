КЛИЧКО: «В Динамо я таких красивых девушек не видел»

Легендарный украинский боксер и мэр Киева Виталий Кличко признался, что является фанатом женской команды житомирского «Полесья».

«Я не знал, что такие красивые девушки там. Я стал фанатом женской команды «Полесье». У меня такое впечатление, что их где-то набирали на конкурсе красоты.

Они все такие очаровательные, все такие красивые. Как поклонник красоты и поклонник спорта, я могу сказать, что в «Динамо» я таких красивых девушек не видел.

Я фанат «Динамо» и женской команды «Полесье», большой фанат», – признался Кличко.

Ранее Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году.