КЛИЧКО: «В Динамо я таких красивых девушек не видел»
Виталий оценил женскую команду «Полесья»
Легендарный украинский боксер и мэр Киева Виталий Кличко признался, что является фанатом женской команды житомирского «Полесья».
«Я не знал, что такие красивые девушки там. Я стал фанатом женской команды «Полесье». У меня такое впечатление, что их где-то набирали на конкурсе красоты.
Они все такие очаровательные, все такие красивые. Как поклонник красоты и поклонник спорта, я могу сказать, что в «Динамо» я таких красивых девушек не видел.
Я фанат «Динамо» и женской команды «Полесье», большой фанат», – признался Кличко.
Ранее Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году.
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