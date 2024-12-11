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  4. Как там Игнатенко? Известны стартовые составы на матч Атлетико – Слован
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 18:41 |
307
0

Как там Игнатенко? Известны стартовые составы на матч Атлетико – Слован

Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени

11 декабря 2024, 18:41 |
307
0
Как там Игнатенко? Известны стартовые составы на матч Атлетико – Слован
Getty Images/Global Images Ukraine. Слован Братислава

11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Атлетико и Слован.

Поединок пройдет на Эстадио Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 19:45 по Киеву. Даниил Игнатенко начнет матч с первых минут.

Диего Симеоне (наставник мадридцев) и Владимир Вайсс (коуч братиславцев) объявили стартовые составы.

После пяти туров у Атлетико есть 9 очков, у Слована – 0 очков. Они занимают 19-е и 35-е место соответственно.

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Даниил Игнатенко Слован Братислава Атлетико Мадрид Лига чемпионов стартовые составы Владимир Вайсс-старший Диего Симеоне
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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