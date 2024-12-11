Как там Игнатенко? Известны стартовые составы на матч Атлетико – Слован

11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Атлетико и Слован.

Поединок пройдет на Эстадио Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 19:45 по Киеву. Даниил Игнатенко начнет матч с первых минут.

Диего Симеоне (наставник мадридцев) и Владимир Вайсс (коуч братиславцев) объявили стартовые составы.

После пяти туров у Атлетико есть 9 очков, у Слована – 0 очков. Они занимают 19-е и 35-е место соответственно.