«Ничего удивительного в лидерстве Ливерпуля нет». Фаулер – о стиле Слота

Легендарный экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался об игре команды под руководством своего тезки Арне Слота.

«Конечно, он получил очень сильную команду после Йоргена Клоппа. Но теперь у этой команды есть свой стиль - стиль Слота. Она отличается от прошлогодней, и я уверен, что руководство клуба сделало правильный выбор.

Его старт был невероятным. Видно, что футболисты играют с легкостью и уверенностью. Понятно, что у него крутая методика, если он ведет команду к лидерству в Премьер-лиге.

Он знает, что нужно команде для побед, поэтому нет ничего удивительного, что именно «Ливерпуль» сейчас лидер».