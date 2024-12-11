«Ничего удивительного в лидерстве Ливерпуля нет». Фаулер – о стиле Слота
Легендарный нападающий красно-белых до сих пор фанат клуба
Легендарный экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался об игре команды под руководством своего тезки Арне Слота.
«Конечно, он получил очень сильную команду после Йоргена Клоппа. Но теперь у этой команды есть свой стиль - стиль Слота. Она отличается от прошлогодней, и я уверен, что руководство клуба сделало правильный выбор.
Его старт был невероятным. Видно, что футболисты играют с легкостью и уверенностью. Понятно, что у него крутая методика, если он ведет команду к лидерству в Премьер-лиге.
Он знает, что нужно команде для побед, поэтому нет ничего удивительного, что именно «Ливерпуль» сейчас лидер».
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