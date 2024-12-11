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  4. «Ничего удивительного в лидерстве Ливерпуля нет». Фаулер – о стиле Слота
Англия
11 декабря 2024, 18:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 19:31
409
0

«Ничего удивительного в лидерстве Ливерпуля нет». Фаулер – о стиле Слота

Легендарный нападающий красно-белых до сих пор фанат клуба

11 декабря 2024, 18:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 19:31
409
0
«Ничего удивительного в лидерстве Ливерпуля нет». Фаулер – о стиле Слота
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался об игре команды под руководством своего тезки Арне Слота.

«Конечно, он получил очень сильную команду после Йоргена Клоппа. Но теперь у этой команды есть свой стиль - стиль Слота. Она отличается от прошлогодней, и я уверен, что руководство клуба сделало правильный выбор.

Его старт был невероятным. Видно, что футболисты играют с легкостью и уверенностью. Понятно, что у него крутая методика, если он ведет команду к лидерству в Премьер-лиге.

Он знает, что нужно команде для побед, поэтому нет ничего удивительного, что именно «Ливерпуль» сейчас лидер».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Арне Слот Робби Фаулер
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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