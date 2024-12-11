На ответку готовы. 2 Коррику U-19 и Динамо U-19 объявили составы

Матч 2 Коррику U-19 – Динамо U-19 состоится сегодня, 11 декабря.

Стартовый свисток на стадионе Fadil Vokrri в Приштине должен прозвучать в 17:00 по киевскому времени.

Первая игра между командами завершилась со счетом 5:0 в пользу «динамовцев».

Стартовые составы:

2 Коррику: Бугуевци, Гаши, Абдулаху Н., Хаволи, Сюля, Бериша, Шала, Жуби, Ахмети, Мифтари, Македончи

Динамо: Суркис, Коробов, Сизонюк, Захарченко, Дикий, Ищенко, Саленко, Осипенко, Кремчанин, Андрейко, Пономаренко