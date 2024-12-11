Молодежные турниры11 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 11 декабря 2024, 17:08
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На ответку готовы. 2 Коррику U-19 и Динамо U-19 объявили составы
Динамо U-19 сыграет против сверстников из 2 Коррика в ответном матче финала пути чемпионов лиги УЄФА
11 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 11 декабря 2024, 17:08
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Матч 2 Коррику U-19 – Динамо U-19 состоится сегодня, 11 декабря.
Стартовый свисток на стадионе Fadil Vokrri в Приштине должен прозвучать в 17:00 по киевскому времени.
Первая игра между командами завершилась со счетом 5:0 в пользу «динамовцев».
Стартовые составы:
2 Коррику: Бугуевци, Гаши, Абдулаху Н., Хаволи, Сюля, Бериша, Шала, Жуби, Ахмети, Мифтари, Македончи
Динамо: Суркис, Коробов, Сизонюк, Захарченко, Дикий, Ищенко, Саленко, Осипенко, Кремчанин, Андрейко, Пономаренко
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