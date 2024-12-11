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  4. «Джерард невероятный, но не лучший». Фаулер об игроках Ливерпуля
Англия
11 декабря 2024, 16:50 |
311
0

«Джерард невероятный, но не лучший». Фаулер об игроках Ливерпуля

Бывший форвард красно-белых рассказал о своем фаворите в клубе

11 декабря 2024, 16:50 |
311
0
«Джерард невероятный, но не лучший». Фаулер об игроках Ливерпуля
FC Liverpool. Робби Фаулер та Стив Макманаман

Легендарный игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился воспоминаниями о футболистах, которые блистали в 90-х годах, и назвал своего любимца в клубе.

«В те времена в клубе было много легендарных игроков. Прекрасно играли Джон Барнс, Иан Раш, Ронни Вейлан и Стив Никол. Позже в команде появился Стивен Джеррард. Он был невероятным футболистом. Но, лично для меня, он не лучший.

Мой фаворит - Стив Макманаман, ведь мы прекрасно понимали друг друга на поле. Это была убийственная связка для соперников.

Мы до сих пор поддерживаем связь. Часто вспоминаем те комбинации. Многие из моих голов были забиты именно после передач Стива. Недаром его пригласил «Реал», где он стал основным игроком».

Робби Фаулер выступал за «Ливерпуль» с 1993 по 2001 год, проведя 236 матчей в стартовом составе и забив 120 мячей.

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Робби Фаулер Ливерпуль Стив Макманаман Стивен Джеррард
Олександр Сільченко Источник: Setanta Sports
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